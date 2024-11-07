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МИД РФ: результаты выборов в Молдавии показали, что Россию по-прежнему считают другом

Захарова: результаты выборов в Молдавии показали, что Россию не считают угрозой

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Результаты выборов и референдума в Молдавии показали, что граждане страны считают Россию не угрозой, а другом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Она отметила, что после завершения голосования обстановка в Молдавии остается напряженной: оппозиция заявила о намерении опротестовать результаты, усиливается антагонизм между властью и народом.

Захарова считает показательным, что сразу после подведения итогов президент страны Майя Санду поспешила поблагодарить за поддержку молдавских избирателей в Северной Америке и Западной Европе, голосам которых, считает дипломат, она обязана своей победе.

По ее словам, в ответ на это в Молдавии призвали проголосовавших за Санду соотечественников за рубежом забрать ее к себе. Это – только одна из линий раскола молдавского общества, подчеркнула она.

«Реальные результаты выборов и референдума показали, что Россию жители Молдавии считают не угрозой, а по-прежнему другом и надежным партнером. Ценим такое отношение и выступаем за развитие сотрудничества с народом Республики Молдова», — заключила представитель МИД.

4 ноября ЦИК Молдавии объявил Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее в Кремле отказались признать Санду президентом Молдавии.

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