Лукашенко рассказал, как США могут заставить Европу повернуться к Москве и Минску

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США продолжат давить на Европу и могут заставить повернуться к Москве и Минску. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Они за счет этого живут. Если Европа и евро поднимутся, доллару нечего будет делать. В Евросоюзе уже начали это понимать», — поделился белорусский президент.

Он добавил, что руководители стран ЕС, «конечно, будут болеть за свои страны, за Европу».

До этого Лукашенко заявлял, что Белоруссия будет способствовать установлению мира в Европе, если этого захочет новоизбранный президент США Дональд Трамп.

По словам Лукашенко, то, что политики говорят во время предвыборных кампаний, завтра может быть неактуальным ввиду изменившихся обстоятельств.

Также Лукашенко говорил, что в случае, если Трампу удастся остановить войны в мире, Белоруссия выдвинет его на Нобелевскую премию мира.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.