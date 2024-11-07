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Лукашенко рассказал, как США могут заставить Европу повернуться к Москве и Минску

Лукашенко: США надавят на Европу и заставят повернуться к Москве и Минску

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Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США продолжат давить на Европу и могут заставить повернуться к Москве и Минску. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Они за счет этого живут. Если Европа и евро поднимутся, доллару нечего будет делать. В Евросоюзе уже начали это понимать», — поделился белорусский президент.

Он добавил, что руководители стран ЕС, «конечно, будут болеть за свои страны, за Европу».

До этого Лукашенко заявлял, что Белоруссия будет способствовать установлению мира в Европе, если этого захочет новоизбранный президент США Дональд Трамп.

По словам Лукашенко, то, что политики говорят во время предвыборных кампаний, завтра может быть неактуальным ввиду изменившихся обстоятельств.

Также Лукашенко говорил, что в случае, если Трампу удастся остановить войны в мире, Белоруссия выдвинет его на Нобелевскую премию мира.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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