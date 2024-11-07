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Шойгу заявил об утрате коллективным Западом лидерства на международной арене

Шойгу: коллективный Запад начал терять политическое и экономическое лидерство

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Страны коллективного Запада постепенно теряют политическое и экономическое лидерство в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Его слова передает ТАСС.

Государственный деятель оценил текущую обстановку на международной арене в ходе 12-го заседания секретарей Советов безопасности государств — членов СНГ. Мероприятие состоялось в Москве.

«Коллективный Запад теряет экономическое, политическое и моральное лидерство. Неуклонно снижается средний вес ВВП. На них приходится более половины совокупной задолженности, на США — треть», — сказал Шойгу.

По его словам, западные державы не хотят, чтобы у иных стран мира была возможность развиваться самостоятельно и с учетом собственных национальных интересов. В реальности США и их союзники хотят лишь того, чтобы остальные государства оставались для них «послушными поставщиками дешевых ресурсов».

24 октября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что лидерство стран коллективного Запада завело международное сообщество в тупик. В свою очередь, БРИКС представляет собой ведущую в будущее «дверь», подчеркнула дипломат.

Ранее коллективный Запад обвинили в попытках объявить своим врагом каждого, кто не соглашается с лидерством США.

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