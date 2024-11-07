В Польше отреагировали на призыв Зеленского к Западу помочь Украине в конфликте с РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому было бы выгодно, если бы кто-то из западных лидеров напрямую вступил в вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не является стороной украинского конфликта, она лишь предоставляет Киеву гуманитарную и военную помощь.

Также министр отметил, что не согласится на передачу запрашиваемых Украиной самолетов-истребителей МиГ-29, поскольку они участвуют в патрулировании воздушного пространства Польши.

В конце октября Зеленский на встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области упрекнул Польшу в нежелании передавать Украине МиГ-29, несмотря на договоренности. Он обвинил страны Запада в нежелании перехватывать ракеты над украинской территорией.

После этого министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Зеленский, призывая Варшаву перехватывать ракеты над Украиной, рассчитывает втянуть соседнее государство в конфликт с Россией..

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