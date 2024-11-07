Шойгу заявил, что Запад стоит перед выбором по поводу Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве заявил, что перед западными партнерами Киева стоит выбор — продолжать уничтожать народ Украины или договариваться. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, ситуация на фронте складывается не в пользу Киева.

«Запад поставлен перед выбором — продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — поделился Шойгу.

До этого секретари Советов безопасности Казахстана и России Гизат Нурдаулетов и Сергей Шойгу провели консультации и подписали план сотрудничества на 2025-2027 годы.

Между политиками состоялся разговор по вопросам региональной безопасности. Были затронуты темы противодействия международному терроризму и экстремизму, а также перспектив развития ситуации в Каспийском регионе. Помимо этого, Шойгу и Нурдаулетов обсудили взаимодействие в военной сфере.

Ранее главком НАТО в Европе назвал Россию главной угрозой.