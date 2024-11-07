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В Госдуме спрогнозировали действия Байдена по украинскому вопросу

Чепа: Байден не будет делать радикальных шагов в вопросе помощи Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

В вопросах помощи Украине действующий президент США Джо Байден не будет предпринимать радикальных шагов до конца срока своих полномочий. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа напомнил, что с юридической точки зрения Байден будет президентом до 20 января 2025 года. При этом по украинскому вопросу он «де-факто вряд ли будет что-то предпринимать радикальное», поскольку «это серьезно будет грозить ему и его окружению».

Аналогичный прогноз Чепа дал и по действиям конгресса и сената США.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. Представляющий Республиканскую партию Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. У его соперницы Камалы Харрис 226 голосов выборщиков.

О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший генсек НАТО высказался о способности Трампа приблизить мир на Украине.

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Выборы в США - 2024
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