Си Цзиньпин отправил Трампу поздравительную телеграмму

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу в связи с его победой на выборах президента США. Об этом сообщает Синьхуа.

В телеграмме председатель КНР подчеркнул, что стабильные и устойчивые отношения двух государств соответствуют интересам обеих сторон, а также ожиданиям международного сообщества.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что Пекин и Вашингтон будут придерживаться принципов взаимного уважения и сосуществования, будут укреплять диалог и коммуникацию, а также должным образом управлять разногласиями и расширять взаимное сотрудничество.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом. Президент Украины подчеркнул, что данный результат для американского политика стал возможным благодаря «впечатляющей» избирательной кампании.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

Ранее Байден поздравил Трампа с победой на выборах.