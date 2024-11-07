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Адвокаты Трампа постараются не допустить приговора по делу о выплатах порноактрисе

CNN: Трамп потребует отменить вынесение приговора по делу о выплате порноактрисе

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Kevin Lamarque/Reuters

После победы Дональда Трампа на выборах президента США его адвокаты попытаются не допустить вынесения приговора по делу о выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что по этому делу Трамп не сможет помиловать сам себя даже после инаугурации, поскольку оно заведено не на федеральном уровне, а на уровне штата.

Однако если раньше юристы республиканца предпочитали тактику затягивания процесса и связанных с ним правовых процедур, теперь они попытаются добиться отмены вынесения приговора как такового. Заседание суда по этому вопросу должно состояться 26 ноября.

В мае присяжные на суде в Нью-Йорке признали Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс. Максимальное наказание для политика — более 130 лет тюрьмы. Сам Трамп свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп попросил перенести рассмотрение дела о выплатах порноактрисе в другой суд.

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Выборы в США - 2024
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