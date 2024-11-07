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Премьер-министр Канады Трюдо позвонил Трампу

Трюдо и Трамп обсудили по телефону отношения Канады и США

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Global Look Press

Глава правительства Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Трюдо поздравил Трампа с избранием на пост главы государства.

Политики обсудили двусторонние отношения Канады и США, в том числе в сфере торговли и безопасности.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с победившим на выборах Трампом.

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел разговор с Трампом. Орбан уточнил, что звонил в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он подчеркнул, что у них имеются большие планы на будущее.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. Представляющий Республиканскую партию Дональд Трамп получил 291 голос выборщиков при необходимых для победы 270. У его соперницы Камалы Харрис 223 голоса выборщиков.

Харрис пообещала Трампу мирную передачу власти.

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Выборы в США - 2024
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