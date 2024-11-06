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CNN раскрыл детали происходящего в штабе Трампа на фоне подсчета голосов

CNN: в штабе Трампа настроены оптимистично по мере подсчета голосов

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Caitlin O'Hara/Reuters

В предвыборном штабе Трампа настроены оптимистично после появления первых результатов голосования на выборах в США. Об этом сообщает CNN.

«Члены предвыборного штаба Дональда Трампа настроены все более оптимистично по мере того, как во вторник вечером появляются первые цифры», — говорится в сообщении телеканала.

Сообщалось, что Трамп на момент 6:15 утра среды получил не менее 205 голосов выборщиков, у его оппонента Камалы Харрис — 117 голосов.

При этом, как свидетельствуют данные Associated Press, на момент 7:03 утра среды у Трампа уже по меньшей мере 214 голосов выборщиков.

Для победы кандидатам надо набрать хотя бы 270 голосов выборщиков. При этом пока что подсчитаны голоса только в традиционно «республиканских» и «демократических» штатах, в то время как исход голосования на выборах определяют «колеблющиеся» штаты.

Ранее посольство РФ ответило на обвинения во вмешательстве в американские выборы.

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Выборы в США - 2024
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