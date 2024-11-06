Харрис уличили в неловкой оплошности с телефоном в день выборов

Кандидат в президенты США Камала Харрис притворилась, что говорит по телефону с избирателем, а потом показала телефон своим сторонникам в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне, на котором вместо вызова оказалась включена камера. Об этом пишет Daily Mail.

«Вы уже проголосовали?» — спросила Харрис по телефону.

После этого она выдержала паузу, будто прислушиваясь к ответу, и воскликнула: «Вы это сделали, спасибо!»

Затем Харрис повернула экран смартфона к своим сторонникам, которые в это время аплодировали ей. В этот момент на дисплее не оказалось характерного для вызова интерфейса, а вместо него работало приложение камеры. Как пишет Daily Mail, соответствующая видеозапись с телефоном политика быстро набрала популярность в соцсетях.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее британский политик Фарадж призвал Харрис помиловать Трампа в случае победы на выборах.