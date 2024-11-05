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Журналист рассказал о последствиях ссоры Польши с Россией

Myśl Polska: Польша поссорилась с Россией, выбрав недружественную Украину

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Attila Husejnow/Global Look Press

Власти Польши оказались в опасной ситуации после ссоры с Россией, выбрав налаживание отношений с недружественной Украиной. Об этом заявил обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для еженедельника Myśl Polska.

«За вероятными мирными переговорами кроется опасность. Наша страна глубоко конфликтна с Российской Федерацией и связана интересами крупных корпораций и политического класса в США с Украиной, которая сегодня к нам не очень-то дружественна», — написал журналист.

Ястржембский добавил, что конфликт на Украине закончится ее поражением. При этом, по словам обозревателя, Запад захочет восстановить отношения с Россией. Польша в этот момент окажется у разбитого корыта, считает журналист.

Накануне заместитель главы правительства и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский желает втянуть польскую сторону в конфликт с Россией. По его мнению, требования украинского лидера недостойны главы государства, которое многим обязано Варшаве.

Ранее глава МИД Польши заявил, что разочарован поведением Украины.

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