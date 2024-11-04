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Немецкий журналист призвал провести досрочные федеральные выборы в Германии

Bild: в случае победы Трампа в Германии должны пройти досрочные выборы

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Global Look Press

Заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер выразил мнение, что в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в Германии должны быть проведены досрочные федеральные выборы.

Журналист считает, что авторитет нынешней правящей коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) серьезно пошатнулся, а канцлера Германии Олафа Шольца никто не воспринимает всерьез. По мнению Ронцхаймера, репутация Германии оказалась настолько подорвана СДПГ и происходящими внутри нее спорами, что в настоящее время «требуется решительный удар».

Замглавреда Bild отметил, что при победе Трампа такая ситуация может привести к распаду коалиции и отставке правительства, поскольку «Светофор» не сможет эффективно представлять свои интересы на международной арене.

«Независимо от того, победит ли Трамп или Харрис, канцлер Германии должен как можно скорее подготовить почву для новых выборов. Лучше всего сделать четкое заявление уже в ближайшие дни, чтобы у всех наконец-то появилась ясность», — заключил Ронцхаймер.

В сентябре американский журнал Foreign Affairs писал, что Европа в случае победы на президентских выборах в США экс-главы государства Дональда Трампа может столкнуться с наиболее обширным кризисом безопасности региона со времен Второй мировой войны. По оценке авторов журнала, если Соединенные Штаты не обеспечат должное военное руководство в регионе и потенциал, европейские столицы «могут быстро ополчиться друг против друга из-за Украины».

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на пост главы государства претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии.

Ранее в Германии раскрыли, как отразится победа Трампа на судьбе Европы.

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Выборы в США - 2024
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