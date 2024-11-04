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Орешкин рассказал о доминировании РФ и Китая на технологических рынках

Орешкин: Китай и РФ все активнее доминируют на мировых технологических рынках

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Алексей Даничев/РИА Новости

РФ и Китай все активнее доминируют на глобальных технологических рынках, заявил заместитель главы администрации российского президента Максим Орешкин. Его слова передает ТАСС.

В понедельник, 4 ноября, Орешкин выступил на Международном симпозиуме «Создавая будущее». Мероприятие проходит в Москве.

«Мы видим, как Китай, РФ и другие страны все сильнее заявляют о себе в технологической повестке и начинают доминировать на международных рынках», — сказал заместитель главы офиса российского лидера.

Он уточнил, что РФ находится на лидирующей позиции на рынке ядерной энергетики. Китай, в свою очередь, добился впечатляющих успехов на рынке электроавтомобилей.

До этого председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что у страны появился исторический шанс преодолеть технологическое отставание. Речь идет о возможности провести «новую индустриализацию».

По мнению парламентария, сейчас российскому руководству надо сделать упор на наращивание внутренних производственных мощностей, на отечественные научные и промышленные разработки. Законодатель уточнила, что конечной целью государства должно стать достижение технологического лидерства в мире.

Ранее РФ и Китай назвали лидерами нового экономического уклада в IT.

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