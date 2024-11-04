В МИД РФ прокомментировали планы НАТО вести оборонительные бои в АТР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал путем «в никуда» намерение членов НАТО вести так называемые оборонительные бои вдали от своих территорий, на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» дипломат обратил внимание на то, что в июле на саммите в Вашингтоне лидеры стран НАТО затвердили претензии на главенствующую роль альянса не только в Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот «оборонительный» альянс вознамерился вести эти вот «оборонительные» бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов», — отметил министр.

По мнению Лаврова, всем здравомыслящим наблюдателям ясно, «что это путь в никуда».

В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны внедряют в Азиатско-Тихоокеанском регионе объединения «агрессивного натовского толка», такие как AUKUS и QUAD, для контроля над Евразией.

Ранее Японию назвали восточным филиалом НАТО.