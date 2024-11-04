Маску предрекли судьбу «влиятельного друга» Си Цзиньпина

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать «влиятельным другом» председателя КНР Си Цзиньпина, если республиканец Дональд Трамп одержит победу на предстоящих президентских выборах в США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как следует из текста, компания миллиардера Tesla получила налоговые послабления в Китае и была включена в список госзакупок, хотя к компании Space X у КНР осторожное отношение из-за ее связей с Пентагоном.

Кроме того, пишет Bloomberg, точки зрения Илона Маска и Си Цзиньпина по ряду вопросов совпадают. Речь идет о принадлежности Тайваня к Китаю, а также о необходимости снижения пошлин на китайские автомобили в Соединенных Штатах.

До этого Илон Маск заявлял, что Китай превзошел США по производственным мощностям.

«Первая приблизительная оценка производственных мощностей основывается на выработке электроэнергии. Китай значительно превысил промышленные мощности США», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Маск предрек «веселый период» для США при победе Трампа.