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В ООН сообщили о прекращении сотрудничества Израиля с БАПОР

Постпред в ООН Данон: Израиль прекращает сотрудничество с БАПОР

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Израиль официально заявил председателю Генассамблеи ООН Филемону Янгу о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил на своей странице в X постпред страны при Всемирной Организации Дэнни Данон.

По его мнению, причина отказа от сотрудничества в том, что БАПОР в Газе контролирует верхушка ХАМАС. Тем не менее Израиль продолжит сотрудничать с другими гуманитарными организациями.

1 ноября Лига арабских государств (ЛАГ) попросила ООН принять резолюцию из-за запрета деятельности БАПОР на палестинских территориях израильским кнессетом.

До этого официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер предупредил Израиль, что применение закона о запрете работы БАПОР может привести к последствиям для еврейского государства с точки зрения политики Вашингтона. При этом он не стал уточнять, о каких именно последствиях идет речь.

Ранее Египет предложил объединить палестинские территории.

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