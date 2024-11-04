В ООН сообщили о прекращении сотрудничества Израиля с БАПОР

Израиль официально заявил председателю Генассамблеи ООН Филемону Янгу о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил на своей странице в X постпред страны при Всемирной Организации Дэнни Данон.

По его мнению, причина отказа от сотрудничества в том, что БАПОР в Газе контролирует верхушка ХАМАС. Тем не менее Израиль продолжит сотрудничать с другими гуманитарными организациями.

1 ноября Лига арабских государств (ЛАГ) попросила ООН принять резолюцию из-за запрета деятельности БАПОР на палестинских территориях израильским кнессетом.

До этого официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер предупредил Израиль, что применение закона о запрете работы БАПОР может привести к последствиям для еврейского государства с точки зрения политики Вашингтона. При этом он не стал уточнять, о каких именно последствиях идет речь.

Ранее Египет предложил объединить палестинские территории.