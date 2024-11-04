Санду лидирует на выборах главы Молдавии после обработки более 99% протоколов

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,22% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия на основе обработки 99,46% протоколов с избирательных участков.

У оппонента Санду — экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,78% голосов.

4 ноября бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский заявил, что Санду вновь стала президентом за счет голосов тех граждан, которые покинули страну и не собираются возвращаться.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Прозападный кандидат Санду придерживается политики евроинтеграции и санкций против России. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера. Подробнее о втором туре молдавских выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фон дер Ляйен и Метсола пообещали Молдавии дальнейшую поддержку.