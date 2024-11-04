Избирательный штаб Санду празднует победу на президентских выборах в Молдавии

Избирательный штаб действующего главы Молдавии Майи Санду начал праздновать победу во втором туре президентских выборов. Об этом, ссылаясь на опубликованные в соцсетях депутатов парламента от поддерживающей Санду Партии действия и солидарности фотографии и видео, сообщает ТАСС.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, после обработки 98,92% протоколов за Санду отдали голоса 55,04% принявших в голосовании избирателей. Ее соперник, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло, набрал 44,96% голосов.

4 ноября бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский заявил, что Санду вновь стала президентом за счет голосов тех граждан, которые покинули страну и не собираются возвращаться.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Прозападный кандидат Санду придерживается политики евроинтеграции и санкций против России. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера. Подробнее о втором туре молдавских выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фон дер Ляйен и Метсола пообещали Молдавии дальнейшую поддержку.