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Харрис предрекли роль президента-марионетки в случае победы на выборах в США

Экс-глава МВФ от РФ Можин: Харрис, став президентом, не сможет сама управлять США

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Reuters

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах не сможет самостоятельно управлять страной. Об этом заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Харрис, конечно, не будет править страной», — отметил он.

Можин уточнил, что бразды правления останутся deep state, то есть — в руках у так называемого «глубинного государства». Он подчеркнул, что аналогичная ситуация складывается и при нынешнем президенте.

По мнению эксперта, Трамп, в отличие от своей оппонентки, скорее всего, будет «пытаться править сам». Но «дадут ли ему править» — этот вопрос остается пока открытым.

Накануне кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его уход из Белого дома после поражения на выборах четырехлетней давности является ошибкой.

Ранее религиозность Трампа и Харрис оказалась под вопросом у американцев.

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Выборы в США - 2024
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