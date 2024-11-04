Президент Украины Владимир Зеленский попытается скрыть свое поражение ценой целой страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, «просроченный идол» Зеленский увлекает за собой в пропасть всю страну.

Дубинский добавил, что президент Украины делает все возможное, чтобы удержаться за пост и не хочет, чтобы его провалы стали достоянием общественности.

3 ноября Дубинский заявил, что страны Запада предложат Зеленскому пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, так как перестал быть угодным Вашингтону.

По словам депутата Рады, если Зеленский согласится, то «европейские и американские друзья из СМИ утопят их» за месяц, сделав ставку на нового кандидата, который был бы более выгоден Соединенным Штатам, а если откажется, то «все внезапно поменяется внутри».

До этого The New York Times со ссылкой на американских чиновников, недавно посещавших Киев, писала, что Зеленский измотан и напряжен.

Издание подчеркивало, что на Украине сегодня моральный дух подрывается из-за продвижения российских войск, а также из-за того, что западная поддержка и поток поставок заканчиваются.

Ранее в Раде заявили, что западные страны больше не будут разговаривать с Зеленским.