Санду побеждает на выборах в Молдавии после обработки 98,74% протоколов

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 54,96% голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны после подсчета 98,74% протоколов.

По ее данным, соперник Санду, бывший генпрокурор Молдавии и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло набирает 45,04% голосов.

Осталось подсчитать голоса на ряде зарубежных избирательных участков.

4 ноября Санду заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. ЦИК Молдавии признал второй тур выборов президента республики состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.