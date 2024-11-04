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В Сербии опровергли слова посла Британии о советских воинах

Вице-премьер Сербии Вулин опроверг речь посла Британии об освобождении Югославии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона об освобождении Югославии во Второй мировой войне Советской армией. Об этом сообщает РИА Новости.

Вулин отметил, что не понимает, как британский дипломат высчитал, сколько было украинцев или русских в Красной Армии во время освобождения Белграда. Вице-премьер Сербии напомнил, что не известно еще, сколько было англичан, шотландцев или ирландцев в сотнях военных самолетов, которые на Пасху в 1944 году бомбили Сербию.

«Мы не считали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по Сербии в 1999 году снова на Пасху», — сказал Вулин.

Накануне посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон попытался принизить роль советских воинов в освобождении страны в период Второй Мировой войны. Об этом сообщили в российском посольстве в Сербии. В диппредставительстве отметили, что Фергюсон хотел «бросить тень» на подвиги Красной Армии

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