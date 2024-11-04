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Экс-замглавы МИД Молдавии рассказал о разделении граждан на два общества

Осталеп: президент Молдавии Санду разделила общество на 2 непримиримых лагеря

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Reuters

Бывший замглавы МИД Молдавии Валерий Осталеп считает, что баллотировавшаяся на второй срок президент страны Майя Санду разделила общество на два непримиримых лагеря. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после выборов президента республики оппозиция в стране была полностью уничтожена. Осталеп считает, что многие из них об этом еще не знают, но они могут забыть о политике.

Он добавил, что в Молдавии теперь абсолютно другая атмосфера, ведь «слишком много людей обманули и оскорбили».

4 ноября Санду заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, после обработки 98% протоколов Санду получает 54,43% голосов, а бывший генпрокурор страны и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 45,57%.

Также Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. ЦИК Молдавии признал второй тур выборов президента страны состоявшимся, поскольку явка превысила 20%.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.

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