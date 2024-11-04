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Стояногло выиграл выборы на территории Молдавии после обработки 100% протоколов

ЦИК: Стояногло выиграл выборы на территории Молдавии с 51,19% голосов

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Global Look Press/Vladislav Culiomza/Reuters

Бывший генеральный прокурор Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло выиграл президентские выборы на территории республики. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны после обработки 100% протоколов.

По ее данным, Стояногло получил 51,19% голосов, а действующий президент Молдавии Майя Санду — 48,81%. После подсчета 95,54% протоколов из-за рубежа, глава республики набрала 52,11% голосов, у ее оппонента — 47,89%.

Вечером 3 ноября Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.

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