Кандидат в президенты Молдавии Стояногло лидирует в Гагаузии с абсолютным преимуществом

Бывший генеральный прокурор Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло лидирует в Гагаузской автономии после обработки 85,29% протоколов в регионе. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Так, Стояногло набирает 95,85% голосов, действующий президент страны Майя Санду — 4,15%.

Незадолго до этого Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.