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Экс-советник Кучмы рассказал о «причитаниях и криках» Зеленского

Соскин: Зеленский обвиняет Запад в своих провалах

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет западных союзников в своих политических и военных провалах. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский перекладывает ответственность на других, «но это все он заварил эту кашу».

Соскин утверждает, что президент Украины не сможет противостоять российскому главе Владимиру Путину.

Экс-советник считает, что «причитания и крики» Зеленского бесполезны.

3 ноября лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Он высказал данное мнение в социальной сети X, прокомментировав слова Владимира Зеленского, который оценил реакцию Запада на возможное введение войск КНДР на Украину как «нулевую».

На днях Зеленский заявил, что мир недостаточно сильно отреагировал на заявления о якобы пребывании военных КНДР на территории России. До сих пор в Киеве слышали некоторую реакцию, «но она недостаточно сильна», добавил украинский лидер.

Ранее журналист раскрыл, что будет с Зеленским после урегулирования конфликта.

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