В ЦИК Молдавии заявили, что второй тур выборов президента можно считать состоявшимся

Второй тур выборов президента Молдавии можно считать состоявшимся. Об этом со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Анжелу Караман сообщает РИА Новости.

Глава ЦИК, выступив в Кишиневе на брифинге для журналистов, заявила, что второй тур выборов главы государства состоялся.

3 ноября кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло сообщил о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов. Он отметил, что его штаб подготовит заявление после тщательного анализа поступившей информации о нарушениях.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал 3 ноября, за пост президента борются действующий глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло, который критикует проводимую Молдавией политику на обострение отношений с Россией.

В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. В соответствии с решением ЦИК, для проведения выборов открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1 988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдавии, проживающих на левом берегу Днестра.

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