Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦИК Молдавии заявили, что второй тур выборов президента можно считать состоявшимся

Глава ЦИК Молдавии Караман: второй тур выборов президента состоялся

close
Vladislav Culiomza/Reuters

Второй тур выборов президента Молдавии можно считать состоявшимся. Об этом со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Анжелу Караман сообщает РИА Новости.

Глава ЦИК, выступив в Кишиневе на брифинге для журналистов, заявила, что второй тур выборов главы государства состоялся.

3 ноября кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло сообщил о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов. Он отметил, что его штаб подготовит заявление после тщательного анализа поступившей информации о нарушениях.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал 3 ноября, за пост президента борются действующий глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло, который критикует проводимую Молдавией политику на обострение отношений с Россией.

В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. В соответствии с решением ЦИК, для проведения выборов открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1 988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдавии, проживающих на левом берегу Днестра.

Ранее в Москве сотрудники МВД оттеснили людей у входа в консульство Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами