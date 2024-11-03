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Захарова призвала МВД Эстонии не лезть к ЭПЦ с западными ценностями

Захарова призвала МВД Эстонии не навязывать ЭПЦ либеральную политкорректность

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Максим Шеметов/Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала канцлера МВД Эстонии Тармо Мийлитса не вмешиваться в дела Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с навязанной извне «либеральной политкорректностью». Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Захарова отметила, что Министерство внутренних дел Эстонии «вдруг стало обеспокоено» новым проектом устава Эстонской православной церкви Московского патриархата.

«Канцлер МВД Эстонии Тармо Мийлитс направил в ЭПЦ МП письмо, полное некомпетентности. В частности, его смутило выражение «не состоящий в браке представитель белого духовенства». Словно это требует какого-то разъяснения. Не лезьте со своей навязанной политкорректностью в дела, которые значительно сложнее и древнее, чем вы можете себе представить, Тармо», - написала Захарова.

Она также подчеркнула, что по данным опросов, православие является основной религией в Эстонии.

Захарова напомнила, что в Православной Церкви существует деление на белое и черное духовенство.

«Черное духовенство уходит от мирского и отказывается от брака. Вот и все. Цвет кожи здесь ни при чем», - резюмировала Захарова.

До этого сообщалось, что МВД Эстонии может запретить деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) при отказе от объединения с раскольнической Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ), находящейся под юрисдикцией Фанара (краткое наименование Константинопольского патриархата по району Стамбула, где находится резиденция патриарха Варфоломея).

Ранее в Эстонии лишили РПЦ права на льготную парковку.

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