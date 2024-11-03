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Журналист раскрыл, что будет с Зеленским после урегулирования конфликта

Боуз: Зеленский знает, что после окончания боевых действий с ним будет покончено

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Yves Herman/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский знает, что после завершения боевых действий на Украине «с ним будет покончено». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Диктатор Зеленский знает, что как только война закончится, с ним будет покончено», - подчеркнул он.

Боуз добавил, что у Зеленского в сложившихся условиях нет никакой мотивации для прекращения конфликта.

До этого немецкий предприниматель Ким Дотком заявлял, что Зеленский в скором времени сбежит с Украины.

В свою очередь, по мнению депутата Рады Александра Дубинского, западные страны предложат нынешнему украинскому лидеру пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, так как перестал быть угодным Вашингтону.

Ранее немецкий журналист сделал неутешительное заявление о положении ВСУ.

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