Украинский лидер Владимир Зеленский знает, что после завершения боевых действий на Украине «с ним будет покончено». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Диктатор Зеленский знает, что как только война закончится, с ним будет покончено», - подчеркнул он.

Боуз добавил, что у Зеленского в сложившихся условиях нет никакой мотивации для прекращения конфликта.

До этого немецкий предприниматель Ким Дотком заявлял, что Зеленский в скором времени сбежит с Украины.

В свою очередь, по мнению депутата Рады Александра Дубинского, западные страны предложат нынешнему украинскому лидеру пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, так как перестал быть угодным Вашингтону.

Ранее немецкий журналист сделал неутешительное заявление о положении ВСУ.