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Медведев заявил о несамостоятельности Харрис

Медведев: в случае победы Харрис править будет ее окружение и семейство Обамы

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Brian Snyder/REUTERS

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах не станет самостоятельным правителем. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам Медведева, Харрис «глупа, неопытна, управляема и будет бояться всех вокруг».

«Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама», — написал политик.

Зампред Совбеза считает, что для России предстоящие выборы президента США ничего не изменят, поскольку позиции обоих кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения РФ.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Республиканец Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Трамп предсказал США Великую депрессию при победе Харрис на выборах.

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Выборы в США - 2024
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