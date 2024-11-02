Патрушев заявил о планах Запада установить долгосрочное присутствие в Черном море

США и их союзники намерены обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море в ущерб законным интересам Российской Федерации. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе поездки в Крым, передает РИА Новости.

Политик напомнил, что оттеснение России от черноморских берегов на протяжении нескольких веков рассматривалось в политике стран Запада как одна из ключевых задач.

Патрушев отметил, что и сегодня коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами вынашивает планы по установлению в Черном море и по его периметру своего долгосрочного присутствия в ущерб интересам России.

Накануне Патрушев заявлял, что США с союзниками по НАТО намерены в военных целях получить доступ в Черное море через реку Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы.

По словам помощника президента РФ, страны Североатлантического альянса ведут работы по расширению военно-морского присутствия в Черном море, по изменению режима черноморских проливов, установленных конвенцией Монтре.

Ранее в Крыму обсудили меры защиты региона с моря от атак ВСУ.