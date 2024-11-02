Словацкий премьер оценил взгляд Китая на ситуацию на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию на Украине. Об этом глава правительства заявил в видеообращении к согражданам, опубликованном на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Фицо, китайская сторона справедливо опасается угрозы ядерного конфликта и невозможности совладать с эскалацией напряженности.

«С китайской стороной у нас одинаковый взгляд на невозможность немедленного завершения боевых действий, пока Украина будет и далее поддерживаться Западом в военном и финансовом плане [с целью] продолжить войну. Как глава правительства я поддерживаю все планы о мире для Украины, кто бы ни был их автором», — сказал словацкий премьер.

1 ноября Фицо заявил, что Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию конфликта на Украине.

4 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что группа «Друзья мира», в которую вошли Бразилия и Китай, стала результатом его «миссии мира», в ходе которой он лично встретился с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего составил стратегию на ближайшие полгода.

Как уточнил венгерский премьер, она заключалась в необходимости «договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру».

Ранее премьер-министр Словакии раскритиковал украинский «план победы».