Медведев заявил, что победа «Грузинской мечты» не является спецоперацией Кремля

Победа правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» является признаком того, что народ республики не желает повторения событий 2008 года. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что «Грузинская мечта» пользуется высокой популярностью в стране, несмотря на значительный вес оппозиции. При этом, как отметил зампред Совбеза, эту партию воспринимают как чуть ли не пророссийскую, однако это не так. «Грузинская мечта» является абсолютно прогрузинской партией, подчеркнул он.

«То, что они остались у власти, это просто признак того, что народ в Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года», — сказал Медведев.

По его словам, республика желает развития нормальных экономических отношений с Россией.

«Поэтому это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии», — добавил зампред Совбеза.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Оппозиция Грузии не признала результаты выборов и потребовала переголосования. Зурабишвили назвала прошедшие выборы «тотальной фальсификацией». У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее в МИД РФ заявили о нежелании России вмешиваться в дела Грузии.