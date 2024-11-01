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В Британии заявили о неизменности позиции по отправке военных на Украину

ТАСС: Британия не отправит военных на Украину, несмотря на слухи о солдатах КНДР

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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Великобритания не планирует отправлять своих военных на Украину, несмотря на слухи о появлении северокорейских солдат в зоне конфликта. Об этом заявил представитель премьер-министра королевства Кира Стармера, пишет ТАСС.

Чиновнику задали соответствующий вопрос в ходе брифинга. Мероприятие было организовано для зарубежных журналистов.

«Наша позиция [по поводу отправки военных на Украину] не изменилась», — сказал он.

При этом представитель главы правительства Великобритании подчеркнул, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине.

31 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время в РФ якобы находятся около 10 тыс. военных из КНДР. По его словам, восемь тыс. северокорейских солдат пребывают на территории Курской области.

Глава американского внешнеполитического ведомства не смог предоставить никаких доказательств своих слов. Но это не помешало ему выразить уверенность, что уже «в ближайшие дни» военные из КНДР начнут принимать участие в боевых действиях против украинских формирований.

Ранее в КНДР рассказали о приказе главы государства Ким Чен Ына оказать мощную поддержку РФ.

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