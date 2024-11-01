МИД РФ призвал председателя ОБСЕ обеспечить участие делегаций в СМИД организации

Мальта, которая является страной — председателем ОБСЕ, должна обеспечить равноправное участие всех делегаций в декабрьском Совете министров иностранных дел (СМИД) организации. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о планируемом маршруте самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на СМИД.

«Страна — председатель обязана обеспечить равноправное участие всех делегаций», — сказала она.

28 сентября заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона собирается принять участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте.

В июле 2024 года Совет Федерации в ходе пленарного заседания единогласно принял заявление Федерального собрания РФ о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Ранее в России оценили шансы на выход страны из ОБСЕ.