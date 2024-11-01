В США отметили, что НАТО опасается оказывать Украине дополнительную поддержку

Страны НАТО не решаются оказывать Украине дополнительную военную поддержку, опасаясь эскалации конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на западных чиновников сообщает Bloomberg.

По данным агентства, среди американских чиновников «растет чувство безысходности по поводу хода войны», а итоги выборов в США могут привести к тому, что Киев «будет вынужден принять мир на невыгодных условиях или столкнется с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку».

Схожие настроения, как отмечает Bloomberg, уже царят и на Украине, о чем свидетельствуют даже данные социологических опросов.

1 ноября британская газета The Guardian сообщила, что возможная победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах может обернуться для Украины «поездкой в казино» с непредсказуемым финалом. Источник в украинских силовых структурах заявил изданию, что Трампа совершенно не волнует украинский кризис, в то время как на самой Украине все очень устали от продолжающегося конфликта с Россией.

Ранее на Украине признали трудным положение страны вне зависимости от выборов в США.