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В Совфеде заявили, что Украину на Западе упоминают «чисто ритуально»

Пушков: на Западе упоминают Украину чисто ритуально, не веря в победу Киева

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Tobias SCHWARZ/Reuters

На Западе в победу Украины никто не верит, ее упоминают «чисто ритуально». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В победу Украины давно уже никто на Западе не верит, ее упоминают чисто ритуально, что скорее похоже на бессильные заклинания», — отметил он.

В этой связи слова западных политиков о поддержке Киева «сколько потребуется» для «победы над Россией» выглядят все более абсурдно, добавил он.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский лишится поддержки западных союзников после выборов главы государства в США, которые пройдут 5 ноября.

Ранее экс-министр обороны США исключил крупные поставки помощи Украине.

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