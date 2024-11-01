В США готовятся к «шквалу дезинформации» в день выборов

Американские СМИ готовятся к ожидаемому «шквалу дезинформации» на выборах президента США. Об это пишет британская газета Financial Times.

«Американские новостные группы наращивают усилия по борьбе с ожидаемым шквалом дезинформации во время выборов», — говорится в сообщении издания.

Таким образом, в американских СМИ, пишет газета, стремятся противостоять «беспочвенным обвинениям в фальсификации результатов голосования». К примеру, как отметила глава вашингтонского бюро агентства Associated Press Анна Джонсон, издание «готово к дезинформации». Это агентство, напоминает FT, ведет подсчет голосов на выборах в США с 1848 года.

Телеканал Fox News медиамагната Руперта Мердока инвестировал в технологии для улучшения графики, чтобы зрители могли наглядно оценить, насколько точны результаты подсчета голосов.

До этого кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что американцы устали быть страной дураков.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Трамп уже занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год.

Ранее Трамп раскритиковал Харрис за «вечеринку» с Бейонсе на фоне удара Израиля по Ирану.