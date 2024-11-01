В Кремле оценили «план» Трампа разъединить Россию и Китай

Сотрудничество Российской Федерации с Китайской Народной Республикой не направлено против третьих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о плане «разъединить» Россию и Китай.

«Немного здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая? Потому что это сотрудничество имеет особый привилегированный характер... Но главной особенностью нашего сотрудничества с КНР является то, что оно не направлено против третьих стран, оно направлено исключительно на интересы наших народов», — сказал представитель Кремля.

Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах он попытается «разъединить» Россию и Китай. По мнению политика, Россия и Китай объединились вследствие политики действующего президента США Джо Байдена.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Трамп уже занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год.

Ранее Трамп назвал «больными» тех людей в США, которые называют его «другом России».