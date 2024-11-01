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В КНДР заявили об уверенности в победе России в СВО

Глава МИД Северной Кореи уверена, что армия России добьется победы

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что КНДР не сомневается, что российская армия добьется победы. Об этом пишет ТАСС.

Она заявила, что российская армия под руководством российского президента Владимира Путина точно добьется успеха.

«А также мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — добавила она.

29 октября посольство России в КНДР сообщило, что Цой Сон Хи отправилась в Россию с официальным визитом. В диппредставительстве уточнили, что поездка пройдет в рамках стратегического диалога.

1 ноября Цой Сон Хи встретил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он ждал ее на Ярославском вокзале с букетом цветов.

В диппредставительстве добавили, что в соответствии с подписанным в ходе саммита договором Россия и КНДР будут регулярно проводить консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики.

Ранее Лавров рассказал о тесных контактах между спецслужбами России и КНДР.

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