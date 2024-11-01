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Британский аналитик рассказал о катастрофе для ВСУ

Аналитик Меркурис: подразделения ВСУ разваливаются на части на юге Донбасса

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Oleg Petrasiuk/AP

Подразделения ВСУ на Донбассе разваливаются на части под натиском российской армии. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Украинская армия терпит поражение на Южном Донбассе… Речь идет о катастрофе… Тысячи украинских солдат, похоже, становятся добычей (российской армии. — прим. ред.) в степях, а их подразделения разваливаются на части», - подчеркнул он.

По словам Меркуриса, сложившиеся условия на поле боя свидетельствуют о том, что у российской армии есть все шансы взять под контроль город Покровск в ДНР.

До этого журналистка Власта Лазур в интервью украинскому радио NV заявляла, что военнослужащим ВСУ запретили употреблять слово «отступление» в разговорах со СМИ. По ее словам, о запрете ей рассказал военный, участвующий в боевых действиях на красноармейском направлении.

Ранее в ВСУ нашли оправдание своим поражениям на Красноармейском фронте.

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