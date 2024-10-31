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Лукашенко объяснил, почему Грузии не смогут навязать идеологию ЛГБТ

Лукашенко: грузины с пеленок смотрят на женщин, им не навяжут идеологию ЛГБТ

Западу не удастся навязать Грузии идеологию ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на конференции по безопасности в Минске. Видео с его выступлением опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Белорусский лидер объяснил это тем, что грузины «с пеленок всю жизнь на женщин смотрели». Также, по мнению Лукашенко, грузинские мужчины в Советском Союзе были «самыми крутыми хлопцами».

II Минская конференция по евразийской безопасности проходит с 31 октября по 1 ноября. В ней примут участие около 600 участников из более чем 40 стран, в том числе представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, а также руководители ряда международных организаций.

В октябре Европейский совет по итогам саммита в Брюсселе заявил, что процесс вступления Грузии в Евросоюз де-факто остановлен. Евродепутаты считают, что действия грузинских властей противоречат европейским ценностям, и требуют отмены запрета на пропаганду ЛГБТ и закона об иностранных агентах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что генералы ВСУ просили связаться с Путиным и остановить бои.

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