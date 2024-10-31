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Почти 60 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента

NBC News: 59 млн жителей США досрочно проголосовали на выборах президента

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Газета.Ru

Почти 60 млн граждан Соединенных Штатов досрочно проголосовали на выборах, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщает NBC News.

По последним данным, в выборах приняли участие 59 813 536 американцев. Большая часть из них — более 32 млн — проголосовала на избирательных участках, а остальные жители отдали свои голоса по почте.

Большинство людей, принявших участие в голосовании, принадлежат к Демократической партии (24,5%), еще 23,9% избирателей относят себя к республиканцам, а 19% человек не определились с партией.

Наибольшее число проголосовавших зафиксировано в Техасе. Там за будущего президента свои голоса отдали 7,3 млн жителей. Второе место по штатам заняла Флорида (6,2 млн избирателей), а тройку лидеров закрыла Калифорния (5,4 млн проголосовавших).

Досрочно на выборах в США проголосовало большое количество женщин. По мнению исследователей, число женщин-избирателей превысило количество мужчин. Это приближает победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Ранее предвыборную гонку в США назвали самой «турбулентной» за последние годы.

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Выборы в США - 2024
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