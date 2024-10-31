Министр обороны Южной Кореи высказался по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР

Военное сотрудничество России и КНДР может увеличить угрозы для безопасности Южной Кореи, однако они не критичны. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, сообщает агентство «Рёнхап».

«Если российские военно-научные технологии будут переданы Северной Корее, это может еще более повысить угрозы, но переоценивать это было бы неверно», — сказал министр на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, сотрудничество России и КНДР в сфере обычных вооружений не представляет собой непреодолимую угрозу безопасности Южной Кореи. Пхеньян и без помощи Москвы уже приблизился к созданию технологии обратного входа в атмосферу межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и в ближайшем будущем сможет запустить новый разведывательный спутник, отметил Хён.

Он считает, что Россия могла бы помочь КНДР обновить устаревшее вооружение и передать ей новые технологии, связанные с тактическим ядерным оружием, МБР, атомными подводными лодками и разведывательными спутниками. При этом Северной Корее все равно не удастся достигнуть военного уровня, на котором находится южнокорейско-американский альянс, подчеркнул министр.

30 октября Ким Ён Хён выступил в поддержку предложения отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей для изучения действий частей Корейской народной армии в случае их появления в зоне конфликта. По словам министра, Сеул установил, что северокорейские войска были переброшены в Россию. Он отметил, что это может стать прекрасной возможностью для южнокорейских аналитиков изучить действия армии КНДР.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР оснастила все ракеты твердотопливными двигателями.