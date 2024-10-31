Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии обратился по-русски к участникам конференции в Минске

Сийярто поблагодарил организаторов Минской конференции на русском языке

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал свое выступление на II Минской конференции по евразийской безопасности на русском языке. Трансляция встречи велась на YouTube.

«Добрый день, уважаемые министры, дорогие коллеги, дамы и господа. Прежде всего я хотел бы поблагодарить за приглашение, это большая честь для меня — снова быть в Минске на этой конференции уже второй раз», — сказал Сийярто по-русски, поблагодарив организаторов за то, что он может представить участникам конференцию позицию Венгрии по глобальной безопасности.

После этого глава венгерского МИД продолжил выступление на английском языке.

II Минской конференции по евразийской безопасности пройдет с 31 октября по 1 ноября. В ней примут участие около 600 участников из более чем 40 стран, в том числе представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, а также руководители ряда международных организаций.

25 октября Сийярто сыронизировал над послом, следящим за его визитами в Россию.

Ранее премьер Индии по-русски рассказал о саммите БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами