Глава МИД Венгрии обратился по-русски к участникам конференции в Минске

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал свое выступление на II Минской конференции по евразийской безопасности на русском языке. Трансляция встречи велась на YouTube.

«Добрый день, уважаемые министры, дорогие коллеги, дамы и господа. Прежде всего я хотел бы поблагодарить за приглашение, это большая честь для меня — снова быть в Минске на этой конференции уже второй раз», — сказал Сийярто по-русски, поблагодарив организаторов за то, что он может представить участникам конференцию позицию Венгрии по глобальной безопасности.

После этого глава венгерского МИД продолжил выступление на английском языке.

II Минской конференции по евразийской безопасности пройдет с 31 октября по 1 ноября. В ней примут участие около 600 участников из более чем 40 стран, в том числе представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, а также руководители ряда международных организаций.

25 октября Сийярто сыронизировал над послом, следящим за его визитами в Россию.

Ранее премьер Индии по-русски рассказал о саммите БРИКС.