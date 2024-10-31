«Хезболла» назначила нового главу спецслужбы, вместо раненного при атаке Израиля

Военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла» назначила нового руководителя спецслужбы вместо Вафика Сафы, который получил тяжелые ранения во время атаки Израиля на Бейрут 10 октября. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает ТАСС.

Решение о смене главы спецслужбы группировки было принято после назначения нового генерального секретаря «Хезболлы».

Арабские СМИ сообщали, что Сафа выжил после израильской атаки, но находится в больнице в критическом состоянии.

29 октября «Хезболла» избрала нового лидера. Им стал шейх Наим Касем, который в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем.

В ответ на это МИД Израиля заявил, что пребывание Касема во главе «Хезболлы» может стать самым коротким в истории.

В конце сентября Израиль ликвидировал предыдущего лидера шиитской организации Хасана Насраллу, нанеся авиаудар по подземному штабу организации в Бейруте.

Ранее Израиль ликвидировал главу управления связи «Хезболлы».