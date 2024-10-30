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Европейская комиссия озаботилась свободой слова на украинском телевидении

Еврокомиссия выразила обеспокоенность свободой слова на украинском телевидении

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Европейская комиссия выразила обеспокоенность состоянием со свободой слова на финансируемом государством украинском новостном телемарафоне «Единые новости». Об этом, ссылаясь на отчет по оценке прогресса Украины на пути к членству в Европейском союзе, сообщает ТАСС.

В документе говорится о необходимости провести оценку того, является ли телемарафон лучшей платформой для свободного обмена мнениями на Украине. В Еврокомиссии указали на проблемы с финансированием телевизионного вещания.

Новостной телемарафон «Единые новости» начал работу в эфире украинского телевидения 24 февраля 2022 года. Правительство Украины инвестировало в проект средства из государственного бюджета. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, которые по очереди выходят в эфир.

20 сентября председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что в парламенте обсуждается инициатива о раскрытии информации об авторах пророссийских пабликов в соцсетях.

Ранее стало известно, сколько жителей Украины поддерживают полный запрет Telegram.

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