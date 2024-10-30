Европейская комиссия озаботилась свободой слова на украинском телевидении

Европейская комиссия выразила обеспокоенность состоянием со свободой слова на финансируемом государством украинском новостном телемарафоне «Единые новости». Об этом, ссылаясь на отчет по оценке прогресса Украины на пути к членству в Европейском союзе, сообщает ТАСС.

В документе говорится о необходимости провести оценку того, является ли телемарафон лучшей платформой для свободного обмена мнениями на Украине. В Еврокомиссии указали на проблемы с финансированием телевизионного вещания.

Новостной телемарафон «Единые новости» начал работу в эфире украинского телевидения 24 февраля 2022 года. Правительство Украины инвестировало в проект средства из государственного бюджета. В вещании принимают крупнейшие телеканалы, которые по очереди выходят в эфир.

20 сентября председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что в парламенте обсуждается инициатива о раскрытии информации об авторах пророссийских пабликов в соцсетях.

Ранее стало известно, сколько жителей Украины поддерживают полный запрет Telegram.