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Лавров заявил о развитии антироссийских усилий со стороны Запада

Лавров: Запад во главе с США удесятерил усилия против России

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Коллективный Запад во главе с США удесятерил усилия по сдерживанию России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, пишет ТАСС.

По его словам, за три года ситуация на международной арене стала сложнее.

«Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами буквально удесятерил усилия по системному сдерживанию России», — отметил министр.

Более того, Лавров отметил, что противники России развязали против нее полномасштабную гибридную агрессию для «нанесения стратегического поражения».

До этого Лавров заявлял, что Россия останется для Соединенных Штатов противником вне зависимости от результатов выборов в США.

7 октября Лавров оценил действия стран СНГ против давления Запада в вопросе санкций. По его словам, справляться удается хорошо, а методы Запада вызывают отторжение у всех остальных государств, включая страны постсоветского пространства.

Заседание СМИД СНГ прошло в Москве, в нем приняли участие представители России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

Ранее стали известны позитивные последствия антироссийских санкций.

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