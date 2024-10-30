Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай оценил саммит БРИКС под председательством Путина

Ван И: саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Саммит БРИКС, проходивший в Казани с 22 по 23 октября под председательством российского лидера Владимира Путина, увенчался полным успехом. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Руденко, сообщает РИА Новости.

«Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента Путина и увенчался полным успехом», — подчеркнул Ван И.

Он выразил уверенность, что достигнутые в ходе мероприятия соглашения укрепят единство глобального Юга, а также станут мощным импульсом для дальнейшего развития и сотрудничества стран БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде дали совет «патологическим русофобам» после саммита БРИКС в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами