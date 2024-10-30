Саммит БРИКС, проходивший в Казани с 22 по 23 октября под председательством российского лидера Владимира Путина, увенчался полным успехом. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Руденко, сообщает РИА Новости.

«Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента Путина и увенчался полным успехом», — подчеркнул Ван И.

Он выразил уверенность, что достигнутые в ходе мероприятия соглашения укрепят единство глобального Юга, а также станут мощным импульсом для дальнейшего развития и сотрудничества стран БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде дали совет «патологическим русофобам» после саммита БРИКС в Казани.